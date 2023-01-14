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14 января, 2023
 
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Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут

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Пресс-секретарь Зеленского отметил, что если президент Украины находится в плохом настроении, он молчит
Пресс-секретарь Зеленского отметил, что если президент Украины находится в плохом настроении, он молчит
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинский президент Владимир Зеленский смотрит самые популярные мемы, героем которых он становится. Об этом рассказал его пресс-секретарь Сергей Никифоров в интервью, которое 13 января вышло на YouTube-канале украинского журналиста Алексея Суханова.

"Ему присылают мемы его друзья. Побеспокоить президента все же не каждый может, но те люди, у которых есть на это право, – они ему присылают какие-то интересные видео, мемы. И он все это видит", – сказал Никифоров.

На вопрос, может ли Зеленский пошутить над подчиненными, пресс-секретарь ответил утвердительно.

"Сейчас время такое, что поводов для юмора немного, но когда есть соответствующее настроение, есть возможность, то шутит так, что, как говорят, до боли в животе хохочут", – признался он.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что если президент Украины находится в плохом настроении, он молчит.

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был участником и руководителем студии "Квартал 95".

Теги: юмор, мем, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, семья, Сергей Никифоров
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