Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут

"Ему присылают мемы его друзья. Побеспокоить президента все же не каждый может, но те люди, у которых есть на это право, – они ему присылают какие-то интересные видео, мемы. И он все это видит", – сказал Никифоров.
На вопрос, может ли Зеленский пошутить над подчиненными, пресс-секретарь ответил утвердительно.
"Сейчас время такое, что поводов для юмора немного, но когда есть соответствующее настроение, есть возможность, то шутит так, что, как говорят, до боли в животе хохочут", – признался он.
Пресс-секретарь Зеленского отметил, что если президент Украины находится в плохом настроении, он молчит.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был участником и руководителем студии "Квартал 95".