Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что если президент Украины находится в плохом настроении, он молчит Фото: zelenskiy_official / Instagram

"Ему присылают мемы его друзья. Побеспокоить президента все же не каждый может, но те люди, у которых есть на это право, – они ему присылают какие-то интересные видео, мемы. И он все это видит", – сказал Никифоров.

На вопрос, может ли Зеленский пошутить над подчиненными, пресс-секретарь ответил утвердительно.

"Сейчас время такое, что поводов для юмора немного, но когда есть соответствующее настроение, есть возможность, то шутит так, что, как говорят, до боли в животе хохочут", – признался он.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что если президент Украины находится в плохом настроении, он молчит.