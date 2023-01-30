"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике

Винник после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Германию Фото: Olegg Vynnyk / Facebook

"Я знаю, что с ним происходит. Там не дело в каких-то патриотичных историях. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока что у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", – сказала ведущая.

Еремеева не уточнила, какие именно проблемы возникли у Винника со здоровьем.