Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2023
 
Новости

"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике

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Винник после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Германию
Винник после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Германию
Фото: Olegg Vynnyk / Facebook

Украинская ведущая Мила Еремеева в интервью, которое 29 января вышло на YouTube-канале Gloster FM, заявила, что исчезновение украинского певца Олега Винника действительно связано с его здоровьем.

"Я знаю, что с ним происходит. Там не дело в каких-то патриотичных историях. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока что у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", – сказала ведущая.

Еремеева не уточнила, какие именно проблемы возникли у Винника со здоровьем.

Контекст:

Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован 24 апреля 2022 года. На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию стали проблемы со здоровьем. Адвокат отметила, что Винник помогает ВСУ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Олег Винник, певец
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