"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике

"Я знаю, что с ним происходит. Там не дело в каких-то патриотичных историях. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока что у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", – сказала ведущая.
Еремеева не уточнила, какие именно проблемы возникли у Винника со здоровьем.
Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован 24 апреля 2022 года. На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.
В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию стали проблемы со здоровьем. Адвокат отметила, что Винник помогает ВСУ.