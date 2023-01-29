Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева

Он разместил фото после путешествия по Европе вместе со своей девушкой, украинским визажистом Лилией Реус, ее дочерью от предыдущих отношений и своей 11-летней дочерью Софией, матерью которой является украинская артистка Ани Лорак.
"Какое удивительное небо, да? Представляете это небо, когда нам в головы летят ракеты, дроны? Проснись, мир", – написал он.
Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ.
Бизнесмен не комментирует расставание с бывшей женой, которая строит карьеру в РФ. По словам Налчаджиоглу, он счастлив в новых отношениях.