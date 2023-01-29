Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2023
 
Новости

Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Налчаджиоглу: Проснись, мир
Налчаджиоглу: Проснись, мир
Фото: muratnalca / Instagram

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу 29 января разместил в Instagram селфи, на котором запечатлен в Киеве на фоне синего неба.

Он разместил фото после путешествия по Европе вместе со своей девушкой, украинским визажистом Лилией Реус, ее дочерью от предыдущих отношений и своей 11-летней дочерью Софией, матерью которой является украинская артистка Ани Лорак.

"Какое удивительное небо, да? Представляете это небо, когда нам в головы летят ракеты, дроны? Проснись, мир", – написал он.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ.

Бизнесмен не комментирует расставание с бывшей женой, которая строит карьеру в РФ. По словам Налчаджиоглу, он счастлив в новых отношениях.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, Европа, война России против Украины, Мурат Налчаджиоглу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили
Дмитрий ГОРДОН
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко
Дмитрий ГОРДОН
  Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года
  Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Галина ГРИШИНА
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 