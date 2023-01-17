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17 января, 2023
 
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Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне

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София единственная дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак
София – единственная дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак
Фото: Ани Лорак / Facebook

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу 11 января в Instagram Stories разместил фото, на которых запечатлен с их 11-летней дочерью Софией в Барселоне (Испания).

Налчаджиоглу позирует с дочерью в салоне авто.

В начале января они отправились в путешествие по Европе. Ранее отец и дочь посетили Швейцарию и Францию. Вместе с ними путешествует невеста Налчаджиоглу, украинский визажист Юлия Реус и ее дочь от предыдущих отношений.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

София (2011) – единственная дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись

Сейчас Налчаджиоглу состоит в отношениях с Реус. Он живет и работает в Украине.

Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице.

Теги: Франция, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу
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