Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне

Налчаджиоглу позирует с дочерью в салоне авто.

В начале января они отправились в путешествие по Европе. Ранее отец и дочь посетили Швейцарию и Францию. Вместе с ними путешествует невеста Налчаджиоглу, украинский визажист Юлия Реус и ее дочь от предыдущих отношений.

Контекст:

София (2011) – единственная дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись.

Сейчас Налчаджиоглу состоит в отношениях с Реус. Он живет и работает в Украине.

Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице.