"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой

Пара позирует во французском Диснейленде в Париже. На фото также запечатлена дочь Налчаджиоглу – 11-летняя София, матерью которой является проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак, а также дочь Реус от предыдущих отношений.

"Самый волшебный день в нашей жизни", – подписала фото невеста Налчаджиоглу.

"Бедный ребенок, хочет ласки", – отреагировали в сети.

"Как Соня к вам прижалась, так мило", – прокомментировали фото подписчики.