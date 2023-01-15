"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой

Пара позирует во французском Диснейленде в Париже. На фото также запечатлена дочь Налчаджиоглу – 11-летняя София, матерью которой является проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак, а также дочь Реус от предыдущих отношений.
"Самый волшебный день в нашей жизни", – подписала фото невеста Налчаджиоглу.
"Бедный ребенок, хочет ласки", – отреагировали в сети.
"Как Соня к вам прижалась, так мило", – прокомментировали фото подписчики.
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София (2011) – единственная дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись.
Сейчас Налчаджиоглу состоит в отношениях с Реус. Он живет и работает в Украине.
Лорак после 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.
Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице.