  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап

Хас: Кем бы ты ни был, не забывай, пожалуйста, что ты в окружении людей и не надо относиться к людям как к отбросам Фото: khassan_nazar / Instagram

По словам артиста, инцидент произошел, когда Потап пришел на радиостудию, где он был ведущим.

"Он пришел, позволил себе в эфире моего коллегу назвать мудаком. И у нас состоялся разговор вне эфира. Он обиделся, потому что я слов не сдерживал. Мы все из плоти, из крови, и тот, кто думает, что он звезда, пусть себе думает. Потому что звезда – это скопление газов, – заявил Хас – И кем бы ты ни был, не забывай, пожалуйста, что ты в окружении людей и не надо относиться к людям как к отбросам".

Журналистка уточнила у артиста, не боится ли он высказывать свое мнение.

"Так как ты о Потапе сейчас говоришь – много звезд, которые даже считали его таким, они в жизни не позволили себе бы так высказываться", – отметила она.

"А почему он может назвать человека мудаком, а у меня нет права сказать так? Почему он не боится, а я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет? Из-за этого я должен бояться? – ответил Хас. – Какие у него есть такие достижения, которые позволяют ему обидеть человека, которых нет у меня?"

В 2014 году Потап в составе группы "Потап и Настя" принимал участие в съемках российского шоу, которые проходили в Москве. Во время выступления украинская певица Настя Каменских, реагируя на его просьбу, сняла с артиста брюки.

"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил тогда Потап, стоя на сцене в трусах.

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Видео: Букви / YouTube



