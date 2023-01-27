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27 января, 2023
 
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Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем

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Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году
Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году
Фото: Ани Лорак / Facebook

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу 27 января разместил в Instagram видео, в котором запечатлен во время поцелуя со своей девушкой, украинским визажистом Лилией Реус.

Он оставил ролик без комментариев. 

"Ани Лорак нет равных! Очень зря, господин Марат, вы сделали большую ошибку", – отреагировали в сети на публикацию.

Налчаджиоглу в ответ посоветовал автору комментария не обсуждать незнакомых ему людей.

"Я счастлив",  добавил он, комментируя свои новые отношения.

Упреки пользователей сети о том, что до знакомства с Ани Лорак он был никем, рассмешили Налчаджиоглу.

"Никто. Он был, значит, никто. Комментарии, как какой-то драматический фильм: "Он был никто", – ответил экс-супруг певицы, добавив смайлы, которые обозначают смех до слез.

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись

Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ.

Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице. Он редко комментирует отношения с бывшей женой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу
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