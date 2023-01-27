Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем

Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году Фото: Ани Лорак / Facebook

Он оставил ролик без комментариев.

"Ани Лорак нет равных! Очень зря, господин Марат, вы сделали большую ошибку", – отреагировали в сети на публикацию.

Налчаджиоглу в ответ посоветовал автору комментария не обсуждать незнакомых ему людей.

"Я счастлив", – добавил он, комментируя свои новые отношения.

Упреки пользователей сети о том, что до знакомства с Ани Лорак он был никем, рассмешили Налчаджиоглу.

"Никто. Он был, значит, никто. Комментарии, как какой-то драматический фильм: "Он был никто", – ответил экс-супруг певицы, добавив смайлы, которые обозначают смех до слез.