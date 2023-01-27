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27 января, 2023
 
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Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего

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В марте 2021 года в РФ вышло несколько эпизодов "Холостяка", в котором Добрынин был ведущим, а главным героем шоу стал путинист Тимати
В марте 2021 года в РФ вышло несколько эпизодов "Холостяка", в котором Добрынин был ведущим, а главным героем шоу стал путинист Тимати
Фото: nikitadobrynin / Instagram

Украинский телеведущий Никита Добрынин в новом сезоне не будет вести передачу ЖВЛ на канале "1+1". Об этом сообщается 27 января на странице проекта в Instagram – новым ведущим шоу стал украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

Он присоединится к украинской певице Вере Кекелии, которая была ведущей этого проекта и в предыдущем сезоне.

В анонсе нового телесезона отмечается, что новыми героями проекта станут те, кто во время полномасштабного вторжения РФ в Украину активно проявляет свою гражданскую позицию.

Мирошниченко, комментируя свою работу в новом для него проекте, заявил: "Жизнь каждого украинца кардинально изменилась. Все мы поняли, что так, как было до 24 февраля, уже не будет никогда. Маски сорваны, и мы увидели настоящих героев нового времени, которые будут дальше развивать нашу страну и двигать ее к победе".

Добрынин уход из проекта не комментировал.

Контекст:

2 марта 2021 года стало известно, что Добрынин будет ведущем проекта "Холостяк" на российском канале ТНТ. Главным героем шоу стал российский певец Тимати (Тимур Юнусов). Премьера шоу состоялась 14 марта. 22 марта стало известно, что Добрынин покинул проект"Причиной внезапного ухода из шоу Добрынина стал положительный тест на COVID-19", – говорилось в сообщении. 

Сам Добрынин не комментировал свое участие в российском шоу.

Тимати поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину и политику президента РФ Владимира Путина. После аннексии Крыма артист приезжал с концертами в Крым. Он внесен в базу сайта "Миротворец".

На то, что Добрынин после работы в РФ продолжает работать на украинском телевидении и избежал хейта, в январе 2023 года обратила внимание украинская ведущая Маша Ефросинина.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: телеведущий, Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина, Никита Добрынин, ведущий
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