Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего

В марте 2021 года в РФ вышло несколько эпизодов "Холостяка", в котором Добрынин был ведущим, а главным героем шоу стал путинист Тимати Фото: nikitadobrynin / Instagram

Он присоединится к украинской певице Вере Кекелии, которая была ведущей этого проекта и в предыдущем сезоне.

В анонсе нового телесезона отмечается, что новыми героями проекта станут те, кто во время полномасштабного вторжения РФ в Украину активно проявляет свою гражданскую позицию.

Мирошниченко, комментируя свою работу в новом для него проекте, заявил: "Жизнь каждого украинца кардинально изменилась. Все мы поняли, что так, как было до 24 февраля, уже не будет никогда. Маски сорваны, и мы увидели настоящих героев нового времени, которые будут дальше развивать нашу страну и двигать ее к победе".

Добрынин уход из проекта не комментировал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Життя відомих людеи * (@zhvl_official)