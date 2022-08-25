"Есть что вспомнить". Добрынин рассказал, почему ушел из теробороны

Добрынин: Первые полтора самых напряженных месяца был в ТрО Фото: nikitadobrynin / Instagram

"Первые полтора самых напряженных месяца был в ТрО. Взял в руки автомат с первого дня, пошел под Киевом на пост. Без колебаний. Ловили ДРГ, караулили поля и леса. Есть что вспомнить", – рассказал он.

По словам Добрынина, по прошествии времени "смены распустили".

"Когда ситуация изменилась и все позиции заняли по большей части полиция и ВСУ, наши смены распустили. Занялся волонтерством и помогаю армии", — признался ведущий.





Фото: nikitadobrynin / Instagram

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