"Есть что вспомнить". Добрынин рассказал, почему ушел из теробороны

"Первые полтора самых напряженных месяца был в ТрО. Взял в руки автомат с первого дня, пошел под Киевом на пост. Без колебаний. Ловили ДРГ, караулили поля и леса. Есть что вспомнить", – рассказал он.
По словам Добрынина, по прошествии времени "смены распустили".
"Когда ситуация изменилась и все позиции заняли по большей части полиция и ВСУ, наши смены распустили. Занялся волонтерством и помогаю армии", — признался ведущий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону Киевской области.
Он со своей женой, блогером Дарьей Квитковой, перевел 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.
Квиткова 17 июля заявила, что выезжает из Украины, поскольку морально не выдерживает напряжения из-за войны. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша). 15 августа блогер опубликовала фото из Турции.