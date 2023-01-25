Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати

Этому вопросу предшествовало заявление Квитковой о том, что все вопросы в их семье до их расставания принимались сообща.
"Но если мне что-то надо и мне чего-то хочется, мне не нравится, когда с моим решением не согласны. И я добиваюсь своего", – заявила Квиткова.
"Март 2021 года, когда Никита согласился стать ведущим "Холостяка" с Тимати. Он пробыл ведущим несколько выпусков и потом сказали, что он заболел и ведущим не будет. Кто принимал решение, что он поедет в Москву работать?" – спросила Ефросинина.
"Я не буду отвечать на этот вопрос. Мне кажется, Никита также не ответил бы, и я не буду. Это закрытая тема. Он все сказал, что хотел, поэтому не считаю нужным говорить", – ответила Квиткова.
"Это принимается, конечно. Просто мне интересно разобрать. Сегодня отменить человека ничего не стоит. Человек может сказать неосторожное слово, а потом оправдываться пять лет, а его все равно отменяют. Вам удалось этого избежать. Он сегодня работает на украинском телеканале – имеет кучу заработков, ведущий мероприятий. Вам удалось из этого выйти. Но если ты отказываешься отвечать..." – отметила Ефросинина.
"Не буду отвечать", – заявила жена Добрынина.
2 марта 2021 года стало известно, что Добрынин будет ведущем проекта "Холостяк" на российском канале ТНТ. Главным героем шоу стал российский певец Тимати (Тимур Юнусов). Премьера шоу состоялась 14 марта. 22 марта стало известно, что Добрынин покинул проект. "Причиной внезапного ухода из шоу Добрынина стал положительный тест на COVID-19", – говорилось в сообщении.
Добрынин заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. "Все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу", – сообщила тогда супруга Добрынина Дарья Квиткова.
Тимати поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину и политику президента РФ Владимира Путина. После аннексии Крыма артист приезжал с концертами в Крым. Он внесен в базу сайта "Миротворец".