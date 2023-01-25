Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати

Этому вопросу предшествовало заявление Квитковой о том, что все вопросы в их семье до их расставания принимались сообща.

"Но если мне что-то надо и мне чего-то хочется, мне не нравится, когда с моим решением не согласны. И я добиваюсь своего", – заявила Квиткова.

"Март 2021 года, когда Никита согласился стать ведущим "Холостяка" с Тимати. Он пробыл ведущим несколько выпусков и потом сказали, что он заболел и ведущим не будет. Кто принимал решение, что он поедет в Москву работать?" – спросила Ефросинина.

"Я не буду отвечать на этот вопрос. Мне кажется, Никита также не ответил бы, и я не буду. Это закрытая тема. Он все сказал, что хотел, поэтому не считаю нужным говорить", – ответила Квиткова.

"Это принимается, конечно. Просто мне интересно разобрать. Сегодня отменить человека ничего не стоит. Человек может сказать неосторожное слово, а потом оправдываться пять лет, а его все равно отменяют. Вам удалось этого избежать. Он сегодня работает на украинском телеканале – имеет кучу заработков, ведущий мероприятий. Вам удалось из этого выйти. Но если ты отказываешься отвечать..." – отметила Ефросинина.

"Не буду отвечать", – заявила жена Добрынина.