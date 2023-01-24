"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем

Жена Решетника о разрыве Квитковой и Добрынина: Дай бог, они сумеют справиться с испытанием расставанием и продолжат быть счастливыми Фото: stbua / Instagram

"Как вам новость о Даше и Никите?" – спросили у нее подписчики.

Отвечая на вопросы, Кристина Решетник подчеркнула, что они с мужем были свидетелями появления этой пары.

"Очень жаль, что расходятся пары, особенно когда такие маленькие дети в семье, – написала она. – Дай бог, они сумеют справиться с испытанием расставанием и продолжат быть счастливыми. Надо бороться до последнего за отношения, верить в институт брака. А все остальное – только пауза и поиск себя и своей второй половинки".

Скриншот: kristina_reshetnik / Instagram