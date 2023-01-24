"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем

"Как вам новость о Даше и Никите?" – спросили у нее подписчики.
Отвечая на вопросы, Кристина Решетник подчеркнула, что они с мужем были свидетелями появления этой пары.
"Очень жаль, что расходятся пары, особенно когда такие маленькие дети в семье, – написала она. – Дай бог, они сумеют справиться с испытанием расставанием и продолжат быть счастливыми. Надо бороться до последнего за отношения, верить в институт брака. А все остальное – только пауза и поиск себя и своей второй половинки".
Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) сообщила о расставании с Добрыниним (настоящее имя и фамилия – Влад Вакулович) 21 января.
В 2019 году Квиткова была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин. В финале шоу он сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у них родился первенец. В сентябре 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчалась.
В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары.