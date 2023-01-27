Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования

В публикации не называется имя преподавателя, но летом 2021 года Министерство культуры и информационной политики инициировало проверку публичных заявлений бывших студенток университета, которые обвинили в домогательствах преподавателя этого университета, украинского актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" Владимира Талашко.

В Нацполиции подчеркнули, что в Шевченковское управление полиции города Киева поступали обращения по поводу возможных случаев сексуальных домогательств в университете имени Карпенко-Карого.

Они были внесены в журнал учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, но после ряда проверок не было установлено обстоятельств, которые "могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения". В полиции отметили, что в связи с этим сведения в Единый реестр досудебного расследования не вносили.

Ни Талашко, ни бывшие студентки университета пока что не комментировали заявление полиции.