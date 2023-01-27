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27 января, 2023
 
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Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования

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Талашко уволился из университета в ноябре 2021 года
Талашко уволился из университета в ноябре 2021 года
Фото: Єгор Мірошніченко / Facebook

Национальная полиция 26 января в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" заявила, что не нашла обстоятельств, которые свидетельствовали бы о возможных сексуальных домогательствах к студенткам со стороны преподавателя в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В публикации не называется имя преподавателя, но летом 2021 года Министерство культуры и информационной политики инициировало проверку публичных заявлений бывших студенток университета, которые обвинили в домогательствах преподавателя этого университета, украинского актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" Владимира Талашко.

В Нацполиции подчеркнули, что в Шевченковское управление полиции города Киева поступали обращения по поводу возможных случаев сексуальных домогательств в университете имени Карпенко-Карого.

Они были внесены в журнал учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, но после ряда проверок не было установлено обстоятельств, которые "могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения". В полиции отметили, что в связи с этим сведения в Единый реестр досудебного расследования не вносили.

Ни Талашко, ни бывшие студентки университета пока что не комментировали заявление полиции.

Контекст:

В августе 2021 года в Facebook разгорелся скандал, связанный с народным артистом Украины Талашко – студентки обвинили 75-летнего актера в сексуальных домогательствах.

На эти заявления отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал он.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что "какого-то интимного общения" между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь, в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

8 сентября Талашко в изнасиловании, совершенном 14 лет назад, обвинила украинский IT-маркетолог Мария Смирнова. Она сообщила, что Талашко был другом ее родителей. Актер, комментируя слова Смирновой, заявил, что впервые слышит об этом случае. Смирнова, в свою очередь, заявила, что не будет обращаться в полицию с заявлением.

В ноябре стало известно, что Талашко уволился

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Национальная полиция, Владимир Талашко, Нацполиция, домогательства, Министерство культуры и информационной политики
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