  "Я, как и многие студенты, знала". Звезда "Скаженого весілля" Полина Василина прокомментировала секс-скандал с участием Талашко

Актриса училась в этом университете, окончив мастерскую актера Тараса Денисенко.

"Мне в какой-то момент стало не по себе от того, что я как будто почувствовала себя соучастницей, потому что я, как и многие студенты, знала об этом. Но меня это не касалось, слава богу", – заявила она.

В репортаже отмечается, что о домогательствах Талашко к студенткам Полина Василина слышала еще до того, как разгорелся публичный скандал, но молчала об этом.

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