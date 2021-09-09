Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2021
 
Новости

75-летний актер Талашко прокомментировал обвинения в изнасиловании 17-летней девушки в 2007 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В начале августа 2021 года несколько студенток обвинили Владимира Талашко в сексуальных домогательствах
В начале августа 2021 года несколько студенток обвинили Владимира Талашко в сексуальных домогательствах
Фото: Gordonua.com

Украинский актер, звезда фильма "В бой идут одни "старики" и преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимиром Талашко прокомментировал обвинения украинского маркетолога Марии Смирновой-Матрос. 7 сентября она заявила, что артист изнасиловал ее в 2007 году, когда ей было 17 лет.

По словам девушки, Талашко пригласил ее на прослушивание перед поступлением в университет. "Он был другом моей семьи с моих четырех лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" к поступлению, и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала", – уточнила Смирнова-Матрос.

В комментарии "Общественному" 8 сентября Талашко заявил, что "ничего не знает" и "впервые слышит" об этом случае.

В беседе с журналистами "Общественного" Смирнова-Матрос подчеркнула, что не раз дала понять Талашко, что не хочет с ним близости.

"В какой-то момент я поняла, куда это все [идет] и говорю ему: "Владимир Дмитриевич, опомнись, тебе 62 года, тебе надо все это делать с теми, кто тебе по возрасту подходит. И я ему говорю, что не хочу, но он настаивает, и я понимаю, что мне никто не поверит... И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно быстрее", – рассказала девушка.

По словам Смирнова-Матрос, она тогда не захотела поднимать скандал, а 14 лет спустя решила поддержать женщин, которые обвинили Талашко в домогательствах.

"Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет. Я просто хочу показать людям масштаб трагедии", – объяснила она.

Контекст:

9 августа 2021 года в Facebook разгорелся скандал, связанный с Талашко, студентки обвинили его в сексуальных домогательствах.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что "какого-то интимного общения" между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

Теги: изнасилование, скандал, актер, обвинение, Владимир Талашко, домогательства, харассмент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды". Зибров рассказал, почему распался его первый брак
  "По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды". Зибров рассказал, почему распался его первый брак
"Великолепно!" Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры
"Великолепно!" Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры
"Стала такая секси". Джамала в сильно декольтированном платье рассказала об уходе за собой
"Стала такая секси". Джамала в сильно декольтированном платье рассказала об уходе за собой
75-летний актер Талашко прокомментировал обвинения в изнасиловании 17-летней девушки в 2007 году
75-летний актер Талашко прокомментировал обвинения в изнасиловании 17-летней девушки в 2007 году
"Леша, ты невероятная красавица". Каменских показала Потапа в макияже и женском парике
"Леша, ты невероятная красавица". Каменских показала Потапа в макияже и женском парике
"Бей ножкой и тряси попкой, девочка!" Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала фигуру в топе и шортах
"Бей ножкой и тряси попкой, девочка!" Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала фигуру в топе и шортах
"Чертова девчонка", "Выглядите потрясающе". 58-летняя Деми Мур в мини-бикини показала фигуру в прыжке
"Чертова девчонка", "Выглядите потрясающе". 58-летняя Деми Мур в мини-бикини показала фигуру в прыжке
"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос
"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос
"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь
"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь
Лучшие комедии в истории. Топ-7
Лучшие комедии в истории. Топ-7
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS