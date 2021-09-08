"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды фильма "В бой идут одни "старики"

75-летний Талашко с 1 сентября отстранен от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных домогательствах к студенткам Фото: Vladimir Talashko / Facebook

"Забыла сказать. Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих четырех лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" к поступлению, и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюсером", – написала она.

Отвечая на вопросы фолловеров, почему сразу же после случившегося не обратилась в полицию, автор публикации заявила, что тогда ей не хотелось начинать публичный скандал, а сейчас предала случай огласке, так как считает, что "количество жертв привлекает внимание".

"Вот я решила добавить ему в копилку", – объяснила Смирнова-Матрос.

В комментарии порталу Wonderzine Смирнова-Матрос заявила, что изнасилование произошло в 2007 году.