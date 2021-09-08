Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды фильма "В бой идут одни "старики"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
75-летний Талашко с 1 сентября отстранен от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных домогательствах к студенткам
75-летний Талашко с 1 сентября отстранен от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных домогательствах к студенткам
Фото: Vladimir Talashko / Facebook

Автор блога UniSender, украинский маркетолог Мария Смирнова-Матрос 7 сентября в Facebook заявила, что в 17-летнем возрасте была изнасилована звездой фильма "В бой идут одни "старики", преподавателем Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, 75-летним Владимиром Талашко.

"Забыла сказать. Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих четырех лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" к поступлению, и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюсером", – написала она.

Отвечая на вопросы фолловеров, почему  сразу же после случившегося не обратилась в полицию, автор публикации заявила, что тогда ей не хотелось начинать публичный скандал, а сейчас предала случай огласке, так как считает, что "количество жертв привлекает внимание".

"Вот я решила добавить ему в копилку", – объяснила Смирнова-Матрос. 

В комментарии порталу Wonderzine Смирнова-Матрос заявила, что изнасилование произошло в 2007 году.

https://www.facebook.com/mariia.matros/posts/4564462580277302

Контекст:

9 августа в Facebook разгорелся скандал, связанный с народным артистом Украины, звездой фильма "В бой идут одни "старики", преподавателем Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимиром Талашко – студентки обвинили 74-летнего актера в сексуальных домогательствах. 

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что "какого-то интимного общения" между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

Теги: изнасилование, преподаватели, скандал, Владимир Талашко, домогательства, харрасмент
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