  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд

Талашко с 1 сентября отстранен от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных домогательствах к студенткам Фото: Vladimir Talashko / Facebook

"Нет времени и желания. Моей целью было предать огласке ситуацию, чтобы предупредить тех, кто может с этим столкнуться", – подчеркнула Смирнова.

По ее словам, из-за пережитого изнасилования она пока не готова стать матерью и сейчас проходит терапию. Девушка призналась, что ее муж в курсе произошедшего с ней в 2007 году.

Во время интервью со Смирновой журналисты связались с Талашко по телефону, чтобы взять у него комментарий. На вызов ответил мужчина, который заявил, что журналисты позвонили не по тому номеру.

Смирнова, комментируя этот разговор, отметила, что на вопросы отвечал не Талашко.

"Это не его голос", – заявила она.

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