"По состоянию здоровья и в связи с выходом на пенсию". В университете Карпенка-Карого подтвердили увольнение Талашко

Об этом в учебном учреждении сообщили в ответ на запрос "Радіо Свобода".

"Университет подтверждает факт увольнения народного артиста Украины, Талашко Владимира по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на пенсию по возрасту", – сообщила и.о. ректора университета Инна Кочарян.

В ответе также сказано, что рабочая группа, которую создали для проверки сообщений бывших студенток о домогательствах со стороны Талашко, передала собранную информацию в полицию для проверки достоверности.

Ответа из полиции университет пока не получил. Группа продолжает работать до конца декабря.