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08 ноября, 2021
 
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Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию

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Внутреннее расследование университета относительно обвинения в адрес Талашко началось 1 сентября 2021 года
Внутреннее расследование университета относительно обвинения в адрес Талашко началось 1 сентября 2021 года
Фото: Gordonua.com

Украинский актер, звезда фильма "В бой идут одни "старики" Владимир Талашко спустя три месяца после обвинений в домогательствах и изнасиловании написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он больше не будет преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Об этом 8 ноября в Facebook сообщила актриса Виктория Муштей, которая была одной из первых, кто обвинил 75-летнего актера в секс-домогательствах.

"Финал истории. Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка", – написала Муштей.

Она поблагодарила "каждую девушку, которая осмелилась написать заявление" с обвинениями в адрес Талашко.

"Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также чтобы это было примером другим педагогам, злоупотребляющим своей властью", – подчеркнула Муштей.

Актриса также обвинила представителей университета в затягивании служебного расследования по озвученным в адрес их преподавателя обвинениям.

"Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны. Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где подобное не считается нормой. Следующий шаг ­– принятие закона о харассменте", – подытожила Муштей.

https://www.facebook.com/victoria.mushtey/posts/2951188665198531

Контекст:

9 августа в Facebook разгорелся скандал, связанный с народным артистом Украины, преподавателем Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимиром Талашко – студентки обвинили 75-летнего актера в сексуальных домогательствах.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что "какого-то интимного общения" между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь, в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

8 сентября Талашко в изнасиловании, совершенном 14 лет назад, обвинила украинский IT-маркетолог Мария Смирнова. Она сообщила, что Талашко был другом ее родителей. Актер, комментируя слова Смирновой, заявил, что впервые слышит об этом случае. Смирнова, в свою очередь, заявила, что не будет обращаться в полицию с заявлением.

Теги: секс-скандал, изнасилование, скандал, актер, обвинение, Владимир Талашко, домогательства, харрасмент, харассмент
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