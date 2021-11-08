Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию

Об этом 8 ноября в Facebook сообщила актриса Виктория Муштей, которая была одной из первых, кто обвинил 75-летнего актера в секс-домогательствах.

"Финал истории. Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка", – написала Муштей.

Она поблагодарила "каждую девушку, которая осмелилась написать заявление" с обвинениями в адрес Талашко.

"Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также чтобы это было примером другим педагогам, злоупотребляющим своей властью", – подчеркнула Муштей.

Актриса также обвинила представителей университета в затягивании служебного расследования по озвученным в адрес их преподавателя обвинениям.

"Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны. Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где подобное не считается нормой. Следующий шаг ­– принятие закона о харассменте", – подытожила Муштей.