58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino

Этот снимок 58-летняя модель обнародовала после того, как 25 января упала во время показа новой коллекции от итальянского модного дома Valentino на Неделе моды в Париже (Франция).
Она дефилировала по подиуму в расшитом стразами и металлизированными цветами платье и в какой-то момент не смогла удержать равновесие. Упав, Макменами сняла туфли на высоких каблуках, поднялась и закончила дефиле босой.
"Эти проклятые туфли", – отреагировали в сети.
"Опять эти чертовы туфли Valentino", – написали фолловеры.
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Макменами родилась в 1966 году в США. Она работала с такими дизайнерами, как Джанни Версаче, Джорджо Армани, Валентино Гаравани,Соня Рикель, Жан-Поль Готье и многими другими.
Модель снималась для обложек Harper’s Bazaar, Vanity Fair, People. В 1998 году она объявила о завершении карьеры, но периодически продолжает выходить на подиум.
Макменами замужем во второй раз. От предыдущих отношений у нее есть дочь и двое сыновей.