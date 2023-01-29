Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2023
 
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58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino

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Макменами родилась в 1966 году в США
Макменами родилась в 1966 году в США
Фото: kristen_mcmenamy / Instagram

Американская супермодель Кристен Макменами 29 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с разбитым и окровавленным коленом.

Этот снимок 58-летняя модель обнародовала после того, как 25 января упала во время показа новой коллекции от итальянского модного дома Valentino на Неделе моды в Париже (Франция).

Она дефилировала по подиуму в расшитом стразами и металлизированными цветами платье и в какой-то момент не смогла удержать равновесие. Упав, Макменами сняла туфли на высоких каблуках, поднялась и закончила дефиле босой.  

"Эти проклятые туфли", – отреагировали в сети.

"Опять эти чертовы туфли Valentino", – написали фолловеры.

Контекст:

Макменами родилась в 1966 году в США. Она работала с  такими дизайнерами, как Джанни Версаче, Джорджо Армани, Валентино Гаравани,Соня Рикель, Жан-Поль Готье и многими другими.

Модель снималась для обложек Harper’s Bazaar, Vanity Fair, People. В 1998 году она объявила о завершении карьеры, но периодически продолжает выходить на подиум.

Макменами замужем во второй раз. От предыдущих отношений у нее есть дочь и двое сыновей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: модель, показ, Кристен Макменами
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