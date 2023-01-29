58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino

Макменами родилась в 1966 году в США Фото: kristen_mcmenamy / Instagram

Этот снимок 58-летняя модель обнародовала после того, как 25 января упала во время показа новой коллекции от итальянского модного дома Valentino на Неделе моды в Париже (Франция).

Она дефилировала по подиуму в расшитом стразами и металлизированными цветами платье и в какой-то момент не смогла удержать равновесие. Упав, Макменами сняла туфли на высоких каблуках, поднялась и закончила дефиле босой.

"Эти проклятые туфли", – отреагировали в сети.

"Опять эти чертовы туфли Valentino", – написали фолловеры.

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