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29 января, 2023
 
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Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание

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Jerry Heil: После этого свидания поняла, что это должен быть только украинец
Jerry Heil: После этого свидания поняла, что это должен быть только украинец
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil в передаче "Як ти?", которая 28 января вышла в эфире канала СТБ, рассказала, почему не может строить отношения с иностранцами.

По словам артистки, которая сейчас учится в США, в прошлом году она согласилась пойти на свидание с парнем из Индии.

"Квартира, в которой я живу, – это такой квадратный дом, внутри дворик. Мое окно напротив его окна. Это действительно романтично, потому что он принес записочку мне под двери. Пишет: "Я вижу, что ты готовишь, мы можем вместе что-то приготовить. Друзья говорят, что я симпатичный, давай прогуляемся". Но после этого свидания поняла, что это должен быть только украинец, – рассказала певица. – Я окружена со всех сторон контекстом об Украине. Максимум, что может сказать этот парень, – что он очень поддерживает Украину. "Украинцы такие молодцы". В этот момент мне становится досадно – я понимаю, что мы не об одном и том же, у нас нет общих точек соприкосновения сейчас". 

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна". Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей

13 августа 2021 года Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж"На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда Jerry Heil.

Летом 2022 года певица отправилась на учебу в Беркли (США). Стоимость ее обучения за семестр составляет $30 тыс. Певица окончит колледж через четыре года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: певица, Jerry Heil
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