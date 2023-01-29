Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание

По словам артистки, которая сейчас учится в США, в прошлом году она согласилась пойти на свидание с парнем из Индии.

"Квартира, в которой я живу, – это такой квадратный дом, внутри дворик. Мое окно напротив его окна. Это действительно романтично, потому что он принес записочку мне под двери. Пишет: "Я вижу, что ты готовишь, мы можем вместе что-то приготовить. Друзья говорят, что я симпатичный, давай прогуляемся". Но после этого свидания поняла, что это должен быть только украинец, – рассказала певица. – Я окружена со всех сторон контекстом об Украине. Максимум, что может сказать этот парень, – что он очень поддерживает Украину. "Украинцы такие молодцы". В этот момент мне становится досадно – я понимаю, что мы не об одном и том же, у нас нет общих точек соприкосновения сейчас".