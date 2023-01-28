Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли

"Обучение за семестр стоит $40 тыс. При этом я получила $10 тыс. гранта – это означает, что мне Беркли помогает. Не потому что я украинка, а потому что я себя хорошо показала при вступлении", – рассказала она.
Артистка отметила, что оставшиеся $30 тыс. оплачивает сама.
"Обучение длится четыре года. Я хочу вернуться в Украину, потому что хочу эти знания интегрировать сюда", – отметила она.
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".
В августе 2022 года артистка сообщила, что будет учиться в Беркли.