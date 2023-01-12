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12 января, 2023
 
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"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы

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Jerry Heil: Главное восстановиться
Jerry Heil: Главное – восстановиться
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil, которая в конце 2022 года упала во время концерта в оркестровую яму, 11 января в Instagram Stories разместила видео своей тренировки.

"Вот вам видео, чтобы вы не ждали условных понедельников, – написала артистка. – В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни, но главное – восстановиться". 

Скриншот: thejerryheil / Instagram
Скриншот: thejerryheil / Instagram

Контекст:

22 декабря 2022 года менеджмент Jerry Heil сообщил, что артистка во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована. Из-за случившегося концерт певицы в Ивано-Франковске перенесли.

Вечером в тот же день артистка пришла в сознание и рассказала, как все произошло. По словам Jerry Heil, когда она делала шаг в пустоту, ей показалось, что там есть пол. Этот момент попал в кадр, и певица разместила ролик в сети. Она уточнила, что в результате падения с трехметровой высоты на бетонный пол сломала ребро и получила сотрясение.

Теги: здоровье, Jerry Heil
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