Перелом ребра и состясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму

"Я уже пришла в сознание, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо", – написала артистка.
Она призналась, что когда делала шаг в пустоту, то ей показалось, что там есть пол.
"Дальше ничего не помню. Не могла даже вспомнить имя ассистентки", – призналась Jerry Heil .
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22 декабря менеджмент Jerry Heil сообщил, что артистка во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована.
Из-за случившегося концерт певицы в Ивано-Франковске перенесли.