Перелом ребра и состясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму

Jerry Heil: При таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо Фото: thejerryheil / Instagram

"Я уже пришла в сознание, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо", – написала артистка.

Она призналась, что когда делала шаг в пустоту, то ей показалось, что там есть пол.

"Дальше ничего не помню. Не могла даже вспомнить имя ассистентки", – призналась Jerry Heil .

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