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22 декабря, 2022
 
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Перелом ребра и состясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму

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Jerry Heil: При таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра это чудо
Jerry Heil: При таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 22 декабря разместила в Instagram видеофрагмент, на котором запечатлен момент падения со сцены в оркестровую яму на бетонный пол с трехметровой высоты.

"Я уже пришла в сознание, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо", – написала артистка.

Она призналась, что когда делала шаг в пустоту, то ей показалось, что там есть пол. 

"Дальше ничего не помню. Не могла даже вспомнить имя ассистентки", – призналась Jerry Heil .

Контекст:

22 декабря менеджмент Jerry Heil сообщил, что артистка во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована.

Из-за случившегося концерт певицы в Ивано-Франковске перенесли.

Теги: концерт, певица, Jerry Heil, перелом
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