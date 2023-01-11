Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты

"Я кое-что поняла после падения. Если ты проснулся сегодня утром, то это тот самый день. И с ним все будет хорошо, если ты сделаешь его таким", – написала артистка.

Она отметила, что не стоит ждать, что кто-то сделает твой день особенным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jerry Heil (@thejerryheil)