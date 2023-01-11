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11 января, 2023
 
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Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты

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Jerry Heil: Я кое-что понял после падения
Jerry Heil: Я кое-что понял после падения
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil, которая в конце 2022 года упала во время концерта в оркестровую яму, призвала подписчиков относиться к каждому дню, как к "тому самому". Об этом она написала 11 января в Instagram.

"Я кое-что поняла после падения. Если ты проснулся сегодня утром, то это тот самый день. И с ним все будет хорошо, если ты сделаешь его таким", – написала артистка.

Она отметила, что не стоит ждать, что кто-то сделает твой день особенным.

Контекст:

22 декабря 2022 года менеджмент Jerry Heil сообщил, что артистка во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована. Из-за случившегося концерт певицы в Ивано-Франковске перенесли.

Вечером в тот же день артистка пришла в сознание и рассказала, как все произошло. По словам Jerry Heil, когда она делала шаг в пустоту, ей показалось, что там есть пол. Этот момент попал в кадр, и певица разместила ролик в сети. Она уточнила, что в результате падения с трехметровой высоты на бетонный пол сломала ребро и получила сотрясение.

Теги: певица, Jerry Heil
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