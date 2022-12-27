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27 декабря, 2022
 
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Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли

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Во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала со сцены в оркестровую яму и сломала ребро
Во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала со сцены в оркестровую яму и сломала ребро
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil на следующий день после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму давала автографы медперсоналу. Об этом артистка рассказала в интервью, которое опубликовано 26 декабря на YouTube-канале передачи "Сніданок з 1+1".

"Это супер-мило на самом деле. Меня это очень радует. Но было такое, что ночью ко мне пришло несколько врачей. А я спала. Проснулась, они говорят: "Ну-ка улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И они ушли", – рассказала артистка.
Контекст:

22 декабря менеджмент Jerry Heil сообщил, что артистка во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована. Из-за случившегося концерт певицы в Ивано-Франковске перенесли.

Вечером в тот же день артистка пришла в сознание и рассказала, как все произошло. По словам Jerry Heil, когда она делала шаг в пустоту, ей показалось, что там есть пол. Этот момент попал в кадр, и певица разместила ролик в сети. Она уточнила, что в результате падения с трехметровой высоты на бетонный пол сломала ребро и получила сотрясение.

Теги: госпиталь, певица, Jerry Heil
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