Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму

"Ребята, спасибо, что написали все эти слова поддержки! Сломала только ребро, но желание встретиться на концертах не сломать", – подписала снимок артистка.

Контекст:

22 декабря менеджмент Jerry Heil сообщил, что артистка во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована. Из-за случившегося концерт певицы в Ивано-Франковске перенесли.

Вечером в тот же день артистка пришла в сознание и рассказала, как все произошло. По словам Jerry Heil, когда она делала шаг в пустоту, ей показалось, что там есть пол. Этот момент попал в кадр, и певица разместила ролик в сети. Она уточнила, что в результате падения с трехметровой высоты на бетонный пол сломала ребро и получила сотрясение.