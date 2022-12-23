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23 декабря, 2022
 
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Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму

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Jerry Heil: Сломала только ребро, но желание встретиться на концертах не сломать
Jerry Heil: Сломала только ребро, но желание встретиться на концертах не сломать
ото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 23 декабря разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в больничной палате на фоне кровати.

"Ребята, спасибо, что написали все эти слова поддержки! Сломала только ребро, но желание встретиться на концертах не сломать", – подписала снимок артистка.

Контекст:

22 декабря менеджмент Jerry Heil сообщил, что артистка во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована. Из-за случившегося концерт певицы в Ивано-Франковске перенесли.

Вечером в тот же день артистка пришла в сознание и рассказала, как все произошло. По словам Jerry Heil, когда она делала шаг в пустоту, ей показалось, что там есть пол. Этот момент попал в кадр, и певица разместила ролик в сети. Она уточнила, что в результате падения с трехметровой высоты на бетонный пол сломала ребро и получила сотрясение.

Теги: здоровье, концерт, певица, Jerry Heil
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