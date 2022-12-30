"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты

"С утра записала в гостинице новую песню. Пока что болит легкое, когда пою. Но вдохновение прошеное. Надо ловить, пока есть", – написала артистка.

Скриншот: thejerryheil / Instagram

Jerry Heil также показала, как выглядит ее лицо после падения.

"Распаковка гематомы", – пошутила она, демонстрируя синяк на виске.

Скриншот: thejerryheil / Instagram