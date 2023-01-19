Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards

Jerry Heil: Спасибо каждому человеку, который голосовал за меня! Фото: thejerryheil / Instagram

"Побеждать и получать европейскую награду в миллион раз приятнее, когда делаешь это во имя своей страны и благодаря ей. Спасибо каждому человеку, который голосовал за меня! Шаг за шагом прокладывается путь для украинских музыкантов в мире! Украина звучит! И нас слышат", – написала артистка.

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