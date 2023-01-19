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19 января, 2023
 
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"Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео

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Ардерн и Гайфорд воспитывают четырехлетнюю дочь
Ардерн и Гайфорд воспитывают четырехлетнюю дочь
Фото: ЕРА

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время пресс-конференции, на которой сообщила, что уходит в отставку, также сделала предложение своему бойфренду, телеведущему Кларку Гайфорду. Соответствующее видео опубликовано 19 января на YouTube-канале Guardian News.

Политик отметила, что после отставки планирует посвятить время своей четырехлетней дочери Нив.

"Я не дождусь, когда снова буду проводить время с семьей. Поэтому, Нив, мамочка уже ждет момента, быть рядом с тобой, когда ты пойдешь в школу в этом году. И, Кларк, давай наконец-то поженимся", – сказала она.

Реакция Гайфорда не попала в объективы журналистов.

ВИДЕО
Видео: Guardian News / YouTube
Контекст:

Должность премьер-министра Новой Зеландии Ардерн впервые заняла 26 октября 2017 года. В июне 2018 года она родила дочь, став второй женщиной в истории, которая стала матерью на посту главы правительства (после Беназир Бхутто из Пакистана).

В октябре 2020 года в стране прошли парламентские выборы, на которых опять победила Лейбористская партия, и Ардерн осталась на посту премьера.

19 января 2023 года Ардерн сообщила, что уходит в отставку.

Теги: Новая Зеландия, свадьба, Джасинда Ардерн
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