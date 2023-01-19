Премьер Новой Зеландии Ардерн подала в отставку

Ардерн заявила, что премьерство отняло у нее много сил. Она отметила, что больше не видит для себя возможности оставаться на этом посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.

"Я ухожу не потому, что я считаю, что мы не можем победить на выборах, а потому, что я верю, что лейбористы могут и выиграют их. Нам нужны новые плечи для решения задач как в этом году, так и в следующих трех", – добавила она.

Политик также рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда.

Как отмечает издание, официально Ардерн покинет пост 7 февраля. В воскресенье, 22 января, состоится закрытое голосование за нового лидера Лейбористской партии и нового премьер-министра. 14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.