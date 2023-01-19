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Премьер Новой Зеландии Ардерн подала в отставку

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Должность премьер-министра Новой Зеландии Ардерн впервые заняла 26 октября 2017 года
Должность премьер-министра Новой Зеландии Ардерн впервые заняла 26 октября 2017 года
Фото: EPA

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн решила уйти с поста. Об этом она объявила на пресс-конференции 19 января, пишет местное издание The New Zealand Herald.

Ардерн заявила, что премьерство отняло у нее много сил. Она отметила, что больше не видит для себя возможности оставаться на этом посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.

"Я ухожу не потому, что я считаю, что мы не можем победить на выборах, а потому, что я верю, что лейбористы могут и выиграют их. Нам нужны новые плечи для решения задач как в этом году, так и в следующих трех", – добавила она.

Политик также рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда.

Как отмечает издание, официально Ардерн покинет пост 7 февраля. В воскресенье, 22 января, состоится закрытое голосование за нового лидера Лейбористской партии и нового премьер-министра. 14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.

Контекст:

Должность премьер-министра Новой Зеландии Ардерн впервые заняла 26 октября 2017 года. В июне 2018 года она родила дочь, став второй женщиной в истории, которая стала матерью на посту главы правительства (после Беназир Бхутто из Пакистана).

В октябре 2020 года в стране прошли парламентские выборы, на которых опять победила Лейбористская партия, и Ардерн осталась на посту премьера.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: выборы, Новая Зеландия, политика, отставка, парламент, пресс-конференция, Лейбористская партия, премьер-министр, Джасинда Ардерн
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