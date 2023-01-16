"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards

В январе 2022 года стало известно, что Паш вошла в пятерку победителей Music Moves Europe Awards Фото: alinapash / Instagram

"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно, но это невозможно в условиях последних событий в Днепре, вообще войны в Украине и зверств, которые творит Россия, – написала артистка. – Но наша задача – не останавливаться и продолжать борьбу. Идти вперед и делать все, чтобы Украина звучала еще громче".

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