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16 января, 2023
 
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"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards

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В январе 2022 года стало известно, что Паш вошла в пятерку победителей Music Moves Europe Awards
В январе 2022 года стало известно, что Паш вошла в пятерку победителей Music Moves Europe Awards
Фото: alinapash / Instagram

Украинская певица Алина Паш стала ведущей международной премии для молодых артистов Music Moves Europe Awards. Об этом она написала 16 января в Instagram.

"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно, но это невозможно в условиях последних событий в Днепре, вообще войны в Украине и зверств, которые творит Россия, – написала артистка. – Но наша задача – не останавливаться и продолжать борьбу. Идти вперед и делать все, чтобы Украина звучала еще громче".

Контекст:

Music Moves Europe Awards – премия Европейского союза в области популярной и современной музыки. Целью премии является отметить молодых европейских артистов и поддержать их в построении международной карьеры.

В январе 2022 года стало известно, что Паш вошла в пятерку победителей этой премии, получив также денежное вознаграждение.

Теги: Днепр, война России против Украины, певица, Алина Паш, Music Moves Europe Awards
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