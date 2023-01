  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января

Триумфальное выступление украинского детского коллектив Light Balance Kids с неоновым шоу на America's Got Talent вывело коллектив сразу в полуфинал.

Перед выступлением участники группы рассказали зрителям и судьям о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Запись их выступления появилась в YouTube 3 января.

ВИДЕО

Видео: America's Got Talent / YouTube

11 января украинская группа Kalush Orchestra презентовала клип на песню "Щедрий вечір", в котором снялся американский актер Арнольд Шварценнегер. В ролике он заговорил на украинском языке.

ВИДЕО

Видео: Kalush Orchestra / YouTube

Американский режиссер, лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе записал видеообращение со словами поддержки для украинцев. Видео 18 января опубликовано на странице United24.

"Ваш дух, сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту темноту", – сказал Скорсезе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNITED24 (@u24.gov.ua)

19 января украинская певица Jerry Heil стала лауреатом международной премии для молодых артистов Music Moves Europe Awards. До нее эту премию получили украинские певицы Алина Паш (2022) и alyona alyona (2021).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jerry Heil (@thejerryheil)

24 января Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на премию "Оскар 2023".

Фильм "Дом из щепок" совместного производства Украины, Дании, Финляндии и Швеции претендует на победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке". Среди его конкурентов – картины "Все, что дышит", "Вся красота и кровопролитие", "Вулкан любви" и "Навальный".

21 января американская певица Бейонсе во время своего выступления в Дубае (ОАЭ) вышла на сцену в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова (бренд Frolov). Концерт стал первым полноценным выступлением артистки за последние четыре года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FROLOV (@frolovheart)

27 января лауреат премии "Грэмми", британский исполнитель Сэм Смит выпустил клип на трек I'm Not Here To Make Friends. Режиссером видео стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Один из образов Смита – золотистый корсет – был создан Фроловым

ВИДЕО