  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января

Триумфальное выступление украинского детского коллектив Light Balance Kids с неоновым шоу на America's Got Talent вывело коллектив сразу в полуфинал.
Перед выступлением участники группы рассказали зрителям и судьям о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Запись их выступления появилась в YouTube 3 января.
11 января украинская группа Kalush Orchestra презентовала клип на песню "Щедрий вечір", в котором снялся американский актер Арнольд Шварценнегер. В ролике он заговорил на украинском языке.
Американский режиссер, лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе записал видеообращение со словами поддержки для украинцев. Видео 18 января опубликовано на странице United24.
"Ваш дух, сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту темноту", – сказал Скорсезе.
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19 января украинская певица Jerry Heil стала лауреатом международной премии для молодых артистов Music Moves Europe Awards. До нее эту премию получили украинские певицы Алина Паш (2022) и alyona alyona (2021).
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24 января Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на премию "Оскар 2023".
Фильм "Дом из щепок" совместного производства Украины, Дании, Финляндии и Швеции претендует на победу в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке". Среди его конкурентов – картины "Все, что дышит", "Вся красота и кровопролитие", "Вулкан любви" и "Навальный".
21 января американская певица Бейонсе во время своего выступления в Дубае (ОАЭ) вышла на сцену в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова (бренд Frolov). Концерт стал первым полноценным выступлением артистки за последние четыре года.
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27 января лауреат премии "Грэмми", британский исполнитель Сэм Смит выпустил клип на трек I'm Not Here To Make Friends. Режиссером видео стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Один из образов Смита – золотистый корсет – был создан Фроловым