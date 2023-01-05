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05 января, 2023
 
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Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео

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Light Balance Kids выступают в темноте с неоновыми шоу
Light Balance Kids выступают в темноте с неоновыми шоу
Фото: Light Balance KIDS / Facebook

Украинский коллектив Light Balance Kids принял участие в американском шоу America's Got Talent. Запись его выступления опубликована 3 января на YouTube-канале проекта.

Перед выступлением участники группы рассказали зрителям и судьям о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Одна из участник группы призналась, что ее отец защищает Украину от российских оккупантов. 

После выступления коллектива канадский ведущий и комик Хоуи Мандель нажал кнопку Golden Buzzer, тем самым отправив Light Balance Kids в полуфинал проекта.

"Здесь такое удивительное послание. Там, откуда вы родом, на данный момент, возможно, самое темное место в мире, и вы пересекаете земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь от имени Америки и America’s Got Talent, чтобы принести вам еще больше света, чем вы принесли нам, я бы хотел сделать это для вас", – сказал он при этом. 

ВИДЕО
Видео: America's Got Talent / YouTube
Контекст:

Light Balance Kids выступают в темноте с неоновыми шоу. Коллектив ранее уже принимал участие в американском проекте.

Теги: США, война России против Украины, шоу
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