  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео

Перед выступлением участники группы рассказали зрителям и судьям о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Одна из участник группы призналась, что ее отец защищает Украину от российских оккупантов.

После выступления коллектива канадский ведущий и комик Хоуи Мандель нажал кнопку Golden Buzzer, тем самым отправив Light Balance Kids в полуфинал проекта.

"Здесь такое удивительное послание. Там, откуда вы родом, на данный момент, возможно, самое темное место в мире, и вы пересекаете земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь от имени Америки и America’s Got Talent, чтобы принести вам еще больше света, чем вы принесли нам, я бы хотел сделать это для вас", – сказал он при этом.

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Видео: America's Got Talent / YouTube