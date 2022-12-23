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23 декабря, 2022
 
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"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жадан: Хотим сохранить, поддержать и обезопасить находящуюся в историческом здании центральную библиотеку университета
Жадан: Хотим сохранить, поддержать и обезопасить находящуюся в историческом здании центральную библиотеку университета 
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский певец, поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан перевел 500 тыс. грн в поддержку библиотеки ХНУ имени Василия Каразина. Об этом он сообщил 23 декабря в Facebook.

"Хотим сохранить, поддержать и обезопасить находящуюся в историческом здании центральную библиотеку университета в самом сердце города. Кто-то считает, что поддерживать сейчас нужно прежде всего ВСУ (трудно возразить), кто-то осознает, что культура и образование нуждаются в не меньшей заботе, чем, скажем, аэроразведка,  написал Жадан. – Чтобы не было нареканий по поводу "нецелевого использования народных денег", эти полмиллиона решил оплатить из своих гонораров. Я себе еще заработаю, а университет – это сердце города, оно должно биться ровно". 

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid029YZEfGtg7qmxUKWsdnfZVfazfGo2riuQymn8jz7pd4Y9s5NFANU8BcS1Xst8uVTFl

Контекст:

Харьковский национальный университет – один из старейших университетов Восточной Европы, отмечается на сайте вуза. Основан в ноябре 1804 года по инициативе просветителя Василия Каразина. В нем учились и работали три лауреата Нобелевской премии – биолог Илья Мечников, экономист Семен Кузнец, физик Лев Ландау. За годы существования университет окончили более 130 тыс. человек. Отмечается, что от него происходят многие другие высшие учебные заведения Харькова. Сейчас в ХНУ 21 факультет, на которых учится около 16 тыс. студентов и слушателей, 400 аспирантов, работает до 1500 преподавателей и научных сотрудников. В состав университета входят НИИ химии, биологии, астрономии.

В результате обстрелов армии РФ разрушен корпус ХНУ на улице Мироносицкой, спорткомплекс "Унифехт", повреждены главный и северный корпуса, здание института "Физико-технический факультет", общежития университета, Музей природы, старое здание Центральной научной библиотеки.

1 апреля заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что ХНУ переедет в другой город. Куда переедет университет, Витренко не уточнил.

Теги: Харьков, Сергей Жадан, благотворительность, деньги, писатель
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