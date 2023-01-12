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12 января, 2023
 
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Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео

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Новый клип Kalush Orchestra с участием Шварценеггера был снят в США осенью 2022 года
Новый клип Kalush Orchestra с участием Шварценеггера был снят в США осенью 2022 года
Фото: kalush.official / Instagram

Украинская группа Kalush Orchestra 11 января на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Щедрий вечір".

В съемках клипа принимал участие американский актер Арнольд Шварценеггер. 

"Это мощное послание ко всему украинскому народу, особенно сейчас, в это очень трудное время, о том, что каждый может иметь мечту. И каждый может воплотить ее в реальность", – на английском обратился к зрителям актер в начале клипа.

В конце ролика он говорит на украинском языке: "Щедрий вечір".

ВИДЕО
Видео: Kalush Orchestra / YouTube
Контекст:

В октябре 2022 года Kalush Orchestra гастролировала с благотворительными концертами в поддержку Украины по США и Канаде. Концертный тур завершился 10 ноября в канадском городе Виннипег. 

В конце октября музыканты сообщили, что встретились с Шварценеггером.

Теги: США, Арнольд Шварценеггер, видео, клип, актер, ролик, Kalush Orchestra
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