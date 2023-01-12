  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео

Новый клип Kalush Orchestra с участием Шварценеггера был снят в США осенью 2022 года Фото: kalush.official / Instagram

В съемках клипа принимал участие американский актер Арнольд Шварценеггер.

"Это мощное послание ко всему украинскому народу, особенно сейчас, в это очень трудное время, о том, что каждый может иметь мечту. И каждый может воплотить ее в реальность", – на английском обратился к зрителям актер в начале клипа.

В конце ролика он говорит на украинском языке: "Щедрий вечір".

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Видео: Kalush Orchestra / YouTube