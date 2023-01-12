  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео

В съемках клипа принимал участие американский актер Арнольд Шварценеггер.
"Это мощное послание ко всему украинскому народу, особенно сейчас, в это очень трудное время, о том, что каждый может иметь мечту. И каждый может воплотить ее в реальность", – на английском обратился к зрителям актер в начале клипа.
В конце ролика он говорит на украинском языке: "Щедрий вечір".
В октябре 2022 года Kalush Orchestra гастролировала с благотворительными концертами в поддержку Украины по США и Канаде. Концертный тур завершился 10 ноября в канадском городе Виннипег.
В конце октября музыканты сообщили, что встретились с Шварценеггером.