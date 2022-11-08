"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением

Kalush Orchestra: Злата очень любит группу и хочет передать эти средства для Украины Фото: Kalush офіційна сторінка / Facebook

"Девочка Злата передала $500 в помощь Украине, которые заработала сама, выступая на концертах. Ее мама написала, что Злата очень любит группу Kalush Orchestra и хочет передать эти средства для Украины. Это невероятно, когда такие маленькие дети совершают такие большие поступки", – говорится в публикации.

Во время встречи музыканты исполнили со Златой свой хит Stefania, с которым победили на "Евровидении 2022".