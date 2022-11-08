Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением

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Kalush Orchestra: Злата очень любит группу и хочет передать эти средства для Украины
Kalush Orchestra: Злата очень любит группу и хочет передать эти средства для Украины
Фото: Kalush офіційна сторінка / Facebook

Украинская группа Kalush Orchestra во время благотворительного концертного тура в Канаде встретились с девочкой Златой, которая передала музыкантам в поддержку Украины самостоятельно заработанные деньги. Об этом 8 ноября сообщается на странице группы в Facebook.

"Девочка Злата передала $500 в помощь Украине, которые заработала сама, выступая на концертах. Ее мама написала, что Злата очень любит группу Kalush Orchestra и хочет передать эти средства для Украины. Это невероятно, когда такие маленькие дети совершают такие большие поступки", – говорится в публикации.

Во время встречи музыканты исполнили со Златой свой хит Stefania, с которым победили на "Евровидении 2022".

https://www.facebook.com/kalush.official/posts/pfbid02HxUtvgffhQmRLjXN1NkyTekTAa4EUiX8WZRdEeEZ6nU57mK39Kzqfq7uct19wnCVl

Контекст:

С 20 октября Kalush Orchestra гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины по США и Канаде. Концертный тур завершится 10 ноября в канадском городе Виннипег.

Теги: война России против Украины, Kalush Orchestra
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