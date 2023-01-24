Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в марте в Лос-Анджелесе Фото: ЕРА

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют:

"На западном фронте без перемен";

"Аватар: Путь воды";

"Банши Инишерина";

"Элвис";

"Все везде и сразу";

"Тар";

"Топ Ган: Меверик";

"Треугольник печали";

"Говорят женщины";

"Фабельманы".

В номинации "Лучший актер" представлены:

Остин Батлер – "Элвис";

Колин Фаррелл – "Банши Инишерина";

Брендан Фрейзер – "Кит";

Пол Мескал – "Солнце мое";

Билл Найи – "Жить".

В категории "Лучшая актриса" заявлены:

Кейт Бланшетт – "Тар";

Ана Де Армас – "Блондинка";

Андреа Рейсборо – "Ради Лесли";

Мишель Ео – "Все везде и сразу".

За победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться:

"Банши Инишерина" – Мартина Макдона;

"Все везде и сразу" – Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;

"Фабельманы" – Стивена Спилберга;

"Тар" – Тодда Фина;

"Треугольник печали" – Рубена Остлунда.

В категории "Лучшая актриса второго плана" заявлены:

Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда";

Гонк Чау – "Кит";

Кэрри Кондон – "Банши Инишерина";

Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу";

Стефани Хсю – "Все везде и сразу".

В номинации "Лучший актер второго плана" представлены:

Брендан Глисон – "Банши Инишерина";

Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро";

Джадд Хирш – "Фабельманы";

Барри Кеоган – "Банши Инишерина";

Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу".

В номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" представлены фильмы:

"Все, что дышит";

"Вся красота и кровопролитие";

"Вулкан любви";

"Дом из щепок";

"Навальный".

В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли:

"На западном фронте без перемен" – Германия;

"Аргентина 1985" – Аргентина;

"Близко" – Бельгия;

"ИА" – Польша;

"Тихоня" – Ирландия.

В номинацию "Лучший анимационный фильм на иностранном языке" попали:

"Пиноккио Гильермо дель Торо";

"Марсель, ракушка в ботинках";

"Кот в сапогах: Последнее желание";

"Морское чудовище", "Я краснею".

В категории "Лучший адаптированный сценарий" оказались:

"На западном фронте без перемен";

"Ножи наголо: Стеклянная луковица";

"Жить", "Топ Ган: Меверик";

"Говорят женщины".

За победу в категории "Лучший оригинальный сценарий" поборются:

"Банши Инишерина";

"Все везде и сразу",

"Фабельманы";

Тар";

"Треугольник печали".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены фильмы:

"На западном фронте без перемен";

"Аватар: Путь воды";

"Бэтмен";

"Черная пантера: Ваканда навсегда";

"Топ Ган: Меверик".

Контекст: 95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в марте в Лос-Анджелесе.

Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.