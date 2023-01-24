Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2023
 
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Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в марте в Лос-Анджелесе
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в марте в Лос-Анджелесе
Фото: ЕРА

24 января Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на премию "Оскар 2023". Трансляция объявления номинантов проходила на YouTube-канале организаторов мероприятия. Список номинантов опубликован на сайте премии.

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют:

  • "На западном фронте без перемен"; 
  • "Аватар: Путь воды"; 
  • "Банши Инишерина";
  •  "Элвис";
  •  "Все везде и сразу"; 
  •  "Тар"; 
  • "Топ Ган: Меверик"; 
  • "Треугольник печали";
  •  "Говорят женщины"; 
  • "Фабельманы".

В номинации "Лучший актер" представлены: 

  • Остин Батлер – "Элвис"; 
  • Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"; 
  • Брендан Фрейзер – "Кит"; 
  • Пол Мескал – "Солнце мое"; 
  • Билл Найи – "Жить".

В категории "Лучшая актриса" заявлены:  

  • Кейт Бланшетт – "Тар"; 
  • Ана Де Армас – "Блондинка"; 
  • Андреа Рейсборо – "Ради Лесли";
  • Мишель Ео – "Все везде и сразу".

За победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться:

  • "Банши Инишерина" – Мартина Макдона; 
  • "Все везде и сразу" – Дэна Квана и Дэниела Шайнерта; 
  • "Фабельманы" – Стивена Спилберга;
  •  "Тар" –  Тодда Фина; 
  • "Треугольник печали" – Рубена Остлунда.

В категории "Лучшая актриса второго плана" заявлены:

  • Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"; 
  • Гонк Чау – "Кит"; 
  • Кэрри Кондон – "Банши Инишерина";
  • Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу";
  • Стефани Хсю – "Все везде и сразу".

В номинации "Лучший актер второго плана" представлены:

  • Брендан Глисон – "Банши Инишерина"; 
  • Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"; 
  • Джадд Хирш – "Фабельманы";
  • Барри Кеоган – "Банши Инишерина"; 
  • Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу". 

В номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" представлены фильмы:

  • "Все, что дышит"; 
  • "Вся красота и кровопролитие";
  • "Вулкан любви"; 
  • "Дом из щепок"
  • "Навальный".

В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли:

  • "На западном фронте без перемен" – Германия; 
  • "Аргентина 1985" – Аргентина; 
  • "Близко" – Бельгия; 
  • "ИА" – Польша; 
  • "Тихоня" – Ирландия.

В номинацию "Лучший анимационный фильм на иностранном языке" попали:

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо";  
  • "Марсель, ракушка в ботинках";
  •  "Кот в сапогах: Последнее желание";
  •  "Морское чудовище", "Я краснею".  

В категории "Лучший адаптированный сценарий" оказались:

  • "На западном фронте без перемен"; 
  • "Ножи наголо: Стеклянная луковица"; 
  • "Жить", "Топ Ган: Меверик";
  •  "Говорят женщины".

За победу в категории "Лучший оригинальный сценарий" поборются:

  • "Банши Инишерина";
  • "Все везде и сразу", 
  • "Фабельманы";
  • Тар";
  •  "Треугольник печали".  

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены фильмы: 

  • "На западном фронте без перемен"; 
  • "Аватар: Путь воды";
  •  "Бэтмен"; 
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"; 
  • "Топ Ган: Меверик".
Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.
Контекст:

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в марте в Лос-Анджелесе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, Оскар 2023
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