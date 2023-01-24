Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют:
- "На западном фронте без перемен";
- "Аватар: Путь воды";
- "Банши Инишерина";
- "Элвис";
- "Все везде и сразу";
- "Тар";
- "Топ Ган: Меверик";
- "Треугольник печали";
- "Говорят женщины";
- "Фабельманы".
В номинации "Лучший актер" представлены:
- Остин Батлер – "Элвис";
- Колин Фаррелл – "Банши Инишерина";
- Брендан Фрейзер – "Кит";
- Пол Мескал – "Солнце мое";
- Билл Найи – "Жить".
В категории "Лучшая актриса" заявлены:
- Кейт Бланшетт – "Тар";
- Ана Де Армас – "Блондинка";
- Андреа Рейсборо – "Ради Лесли";
- Мишель Ео – "Все везде и сразу".
За победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться:
- "Банши Инишерина" – Мартина Макдона;
- "Все везде и сразу" – Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;
- "Фабельманы" – Стивена Спилберга;
- "Тар" – Тодда Фина;
- "Треугольник печали" – Рубена Остлунда.
В категории "Лучшая актриса второго плана" заявлены:
- Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда";
- Гонк Чау – "Кит";
- Кэрри Кондон – "Банши Инишерина";
- Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу";
- Стефани Хсю – "Все везде и сразу".
В номинации "Лучший актер второго плана" представлены:
- Брендан Глисон – "Банши Инишерина";
- Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро";
- Джадд Хирш – "Фабельманы";
- Барри Кеоган – "Банши Инишерина";
- Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу".
В номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" представлены фильмы:
- "Все, что дышит";
- "Вся красота и кровопролитие";
- "Вулкан любви";
- "Дом из щепок";
- "Навальный".
В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли:
- "На западном фронте без перемен" – Германия;
- "Аргентина 1985" – Аргентина;
- "Близко" – Бельгия;
- "ИА" – Польша;
- "Тихоня" – Ирландия.
В номинацию "Лучший анимационный фильм на иностранном языке" попали:
- "Пиноккио Гильермо дель Торо";
- "Марсель, ракушка в ботинках";
- "Кот в сапогах: Последнее желание";
- "Морское чудовище", "Я краснею".
В категории "Лучший адаптированный сценарий" оказались:
- "На западном фронте без перемен";
- "Ножи наголо: Стеклянная луковица";
- "Жить", "Топ Ган: Меверик";
- "Говорят женщины".
За победу в категории "Лучший оригинальный сценарий" поборются:
- "Банши Инишерина";
- "Все везде и сразу",
- "Фабельманы";
- Тар";
- "Треугольник печали".
В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены фильмы:
- "На западном фронте без перемен";
- "Аватар: Путь воды";
- "Бэтмен";
- "Черная пантера: Ваканда навсегда";
- "Топ Ган: Меверик".
Наибольшее количество номинаций (11) получила картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.
Контекст:
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в марте в Лос-Анджелесе.