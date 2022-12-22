Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"

В категории "Лучший международный полнометражный фильм" не оказалось картины украинского режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач "Клондайк", которая вошла в лонг-лист премии.

В квалификационный список премии вошли фильмы из 92 стран, а в короткий список – 15 картин.

Контекст:

В фильме "Клондайк" рассказана история семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области, возле которого потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс".

Номинанты на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" будут объявлены 24 января.Церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.