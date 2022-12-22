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22 декабря, 2022
 
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Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"

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Премьера фильма "Клондайк" состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс"
Премьера фильма "Клондайк" состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс"
Фото: Klondike / Клондайк / Facebook

Американская академия кинематографических искусств и наук 21 декабря на своем сайте опубликовала шорт-лист претендентов на премию "Оскар 2023" в 10 номинациях.

В категории "Лучший международный полнометражный фильм" не оказалось картины украинского режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач "Клондайк", которая вошла в лонг-лист премии

В квалификационный список премии вошли фильмы из 92 стран, а в короткий список – 15 картин.

Контекст:

В фильме "Клондайк" рассказана история семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области, возле которого потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс".

Номинанты на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" будут объявлены 24 января.Церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.

Теги: кино, Оскар, фильм, церемония
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