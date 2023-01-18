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18 января, 2023
 
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"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев

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Скорсезе признался, что молится, чтобы украинцы победили российских оккупантов
Скорсезе признался, что молится, чтобы украинцы победили российских оккупантов
Фото: ЕРА

Американский режиссер, лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе записал видеообращение со словами поддержки для украинцев. Видео 18 января опубликовано на странице United24.

Скорсезе признался, что молится, чтобы украинцы победили российских оккупантов.

"В этот момент ваш дух, сила вашего духа, как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту темноту", – сказал он.

Контекст:

В начале декабря 2022 года Скорсезе  выступил с речью в поддержку Украины на концерте в Карнеги-холле в Нью-Йорке по случаю столетия со дня первого исполнения в США произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик".

"Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство, – сказал тогда голливудский режиссер, выразив уважение и благодарность украинскому народу, "храбро противостоящему необычайной жестокости и неизбирательному террору".

Теги: Мартин Скорсезе, актер, война России против Украины, United24
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