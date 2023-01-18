"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев

Скорсезе признался, что молится, чтобы украинцы победили российских оккупантов.

"В этот момент ваш дух, сила вашего духа, как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту темноту", – сказал он.

Контекст:

В начале декабря 2022 года Скорсезе выступил с речью в поддержку Украины на концерте в Карнеги-холле в Нью-Йорке по случаю столетия со дня первого исполнения в США произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик".

"Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство, – сказал тогда голливудский режиссер, выразив уважение и благодарность украинскому народу, "храбро противостоящему необычайной жестокости и неизбирательному террору".