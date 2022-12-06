Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины

Концерт транслировался на платформе Vimeo.
Открывая концерт, Скорсезе выступил с речью в поддержку Украины.
"Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство, – сказал голливудский режиссер, выразив уважение и благодарность украинскому народу, "храбро противостоящему необычайной жестокости и неизбирательному террору".
"Они заслуживают глубокой благодарности каждого, потому что дают нам что-то действительно ценное, что является примером того, как человечество в своих лучших проявлениях сталкивается с самым худшим", – заявил Скорсезе.
Проживающая в США украинский менеджер Ольга Самофалова, которая занималась организацией концерта, на своей странице в Facebook рассказала, что волновалась, приглашая Скорсезе стать ведущим мероприятия, но тот ответил согласием.
"Потому что ему не все равно! Потому что Украина очень важна. Сегодня и всегда", – написала Самофалова.
В 1921 году украинский хор Александра Кошица впервые исполнил в Нью-Йорке "Щедрик" Леонтовича.
Американский композитор украинского происхождения Питер Вильховский, который присутствовал на этом концерте, позже написал англоязычную версию "Щедрика" под названием Сarol of the Bells.