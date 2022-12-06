Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2022
 
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Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины

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Скорсезе: Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство
Скорсезе: Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство
Фото: ЕРА

4 декабря в Карнеги-холле (Нью-Йорк) состоялся концерт Notes From Ukraine по случаю столетия со дня первого исполнения в США произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Ведущими вечера были заявлены американский режиссер Мартин Скорсезе и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига.

Концерт транслировался на платформе Vimeo.

Открывая концерт, Скорсезе выступил с речью в поддержку Украины.

"Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство, – сказал голливудский режиссер, выразив уважение и благодарность украинскому народу, "храбро противостоящему необычайной жестокости и неизбирательному террору".

"Они заслуживают глубокой благодарности каждого, потому что дают нам что-то действительно ценное, что является примером того, как человечество в своих лучших проявлениях сталкивается с самым худшим", – заявил Скорсезе.

Проживающая в США украинский менеджер Ольга Самофалова, которая занималась организацией концерта, на своей странице в Facebook рассказала, что волновалась, приглашая Скорсезе стать ведущим мероприятия, но тот ответил согласием.

"Потому что ему не все равно! Потому что Украина очень важна. Сегодня и всегда", – написала Самофалова.

https://www.facebook.com/olga.samofalova/posts/pfbid0WYnaJr9VCgx9aPy1YbZwzQhcphkjXfrpdMi4APCdkG5k6b9kihSeYciQybZhYqSNl

Контекст:

В 1921 году украинский хор Александра Кошица впервые исполнил в Нью-Йорке "Щедрик" Леонтовича.

Американский композитор украинского происхождения Питер Вильховский, который присутствовал на этом концерте, позже написал англоязычную версию "Щедрика" под названием Сarol of the Bells.

Теги: Украина, искусство, Нью-Йорк, Мартин Скорсезе, война России против Украины, Вера Фармига, Карнеги-холл
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