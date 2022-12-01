Скорзезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США

Концерт состоится 4 декабря в Карнеги-холл в 21.00 по киевскому времени. Трансляцию концерта можно будет посмотреть по ссылке.

Участие в концерте примут в том числе украинский детский хор "Щедрик", украинский хор "Думка" из Нью-Йорка и украинская капелла бандуристов Северной Америки имени Шевченко.

Завершится концерт премьерой произведения американского композитора Тревора Уэстона, написанной на стихи украинского поэта Сергея Жадана.