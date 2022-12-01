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01 декабря, 2022
 
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Скорзезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США

Скорсезе и Фармига 4 декабря проведут вместе концерт
Скорсезе и Фармига 4 декабря проведут вместе концерт
Фото: ЕРА

Американский режиссер Мартин Скорсезе и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига заявлены ведущими концерта Notes from Ukraine по случаю столетия со дня первого исполнения в США произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Об этом 1 декабря сообщается на странице Украинcкого в Facebook.

Концерт состоится 4 декабря в Карнеги-холл в 21.00 по киевскому времени. Трансляцию концерта можно будет посмотреть по ссылке

Участие в концерте примут в том числе украинский детский хор "Щедрик", украинский хор "Думка" из Нью-Йорка и украинская капелла бандуристов Северной Америки имени Шевченко.

Завершится концерт премьерой произведения американского композитора Тревора Уэстона, написанной на стихи украинского поэта Сергея Жадана.

https://www.facebook.com/UkrainianInstitute/posts/pfbid02K8RW5oJWLAZjNvJMcoVDL5mLTtTMERFLTnx9Ybt7U6rd7TZNpgMyXLRyKcpF6sPUl

Контекст:

В 1921 году украинский хор Александра Кошица впервые исполнил в Нью-Йорке "Щедрик" Леонтовича.

Американский композитор украинского происхождения Питер Вильховський, который присутствовал на этом концерте, позже написал англоязычную версию Щедрик под названием Сarol of the Bells.

Теги: США, концерт, Мартин Скорсезе, Николай Леонтович, Щедрик, Вера Фармига
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