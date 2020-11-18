С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками

Американский режиссер Мартин Скорсезе в день своего 78-летия поделился с поклонниками новыми снимками.

Американский кинорежиссер и продюсер Мартин Скорсезе 18 ноября в Isntagram разместил серию снимков, на которых запечатлен вместе со своими питомцами на фоне праздничного торта в честь его дня рождения.

"78! Спасибо вам за поздравления!" – подписал он публикацию.

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Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в США в католической семье выходцев из Италии. Будучи ребенком, мечтал стать священником. В 1964 году Скорсезе окончил Нью-Йоркский колледж наук и искусства.

В 1967 году Скорсезе снял первый полнометражный фильм "Кто стучится в мою дверь".

Наиболее известными его работами являются картины "Злые улицы" (1973), "Таксист" (1976), "Славные парни" (1990), "Волк с Уолл-стрит" (2013).

Скорсезе – обладатель премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми", "Грэмми", "Золотой пальмовой ветви", "Золотого медведя" и многих других. ,