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08 февраля, 2023
 
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"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье

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Жаданов состоит в отношениях с внучкой Ротару около трех лет
Жаданов состоит в отношениях с внучкой Ротару около трех лет
Фото: denzhadanov / Instagram

Вице-президент по маркетингу украинской компании Readdle, которая занимается разработкой приложений, Денис Жаданов заявил, что считает себя победителем ДНК-лотереи. Об этом он написал 7 февраля в Instagram, посвятив пост 42-й годовщине семейной жизни своих родителей.

"Думаю, мы выбираем свои семьи до того, как нас зачали. Я благодарна им за столько всего! Во-первых, ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею, – написал он. – Во-вторых, за счастливое детство, когда у нас было мало, но мы были друг у друга и всегда действовали как одно целое. Но самое главное – вы научили нас быть хорошими и честными людьми".

Он также поделился семейной историей.

"Одна из самых сумасшедших историй, которую я люблю, это то, что мои родители потратили почти все свои сбережения на покупку компьютера в 1998 году. Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет мы с братом построим успешную технологическую компанию, а наши приложения будут скачаны 200 млн человек по всему миру?" – отметил Жаданов.

Контекст:

Жаданов родился в Одессе. 

в 2018 году он вошел в известный рейтинг журнала Forbes "30 до 30" (30 Under 30) лучших IT-предпринимателей Европы. Жаданов является вице-президентом компании Readdle, мобильными приложениями которой пользуются более 40 млн человек. 

35-летний Жаданов состоит в отношениях с 21-летней внучкой украинской певицы Софии Ротару Софией Евдокименко. О романе пары стало известно зимой 2020 года. До знакомства с ним она встречалась с французом Марко Дюменилом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: София Ротару, компьютеры, технологии, София Евдокименко, Денис Жаданов, бизнесмен
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