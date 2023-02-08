"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье

"Думаю, мы выбираем свои семьи до того, как нас зачали. Я благодарна им за столько всего! Во-первых, ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею, – написал он. – Во-вторых, за счастливое детство, когда у нас было мало, но мы были друг у друга и всегда действовали как одно целое. Но самое главное – вы научили нас быть хорошими и честными людьми".

Он также поделился семейной историей.

"Одна из самых сумасшедших историй, которую я люблю, это то, что мои родители потратили почти все свои сбережения на покупку компьютера в 1998 году. Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет мы с братом построим успешную технологическую компанию, а наши приложения будут скачаны 200 млн человек по всему миру?" – отметил Жаданов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denys Zhadanov * (@denzhadanov)