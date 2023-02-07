"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением

"Когда я вижу, как шоу-бизнес выкладывает свои грамоты, медали и ордена за помощь армии, за существенный вклад, за самоотверженный труд... Фу! Вас самих от себя не тошнит, орденоносцы-грамотоносцы? Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам все это? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои "значительные" заслуги? Совок головного мозга", – написала продюсер.

Она не стала называть имена артистов, к которым обращалась.