Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
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"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением

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Мозговая с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ
Мозговая с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 7 февраля в Facebook возмутилась, что представители украинского шоу-бизнеса публикуют в сети фото своих грамот и наград за поддержку ВСУ. Продюсер назвала такие публикации "совком головного мозга".

"Когда я вижу, как шоу-бизнес выкладывает свои грамоты, медали и ордена за помощь армии, за существенный вклад, за самоотверженный труд... Фу! Вас самих от себя не тошнит, орденоносцы-грамотоносцы? Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам все это? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои "значительные" заслуги? Совок головного мозга",  – написала продюсер.

Она не стала называть имена артистов, к которым обращалась.

https://www.facebook.com/mozgovaolena74/posts/pfbid0ipsXJm7Qrd6bPtAdJ5uBg1s3SnBdjGmULB1ANCVbM8fohcVdaE4HpM1xG3JchYxpl

Контекст:

Мозговая с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ. Ее муж, украинский певец David Axelrod, записался в тероборону.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: шоу-бизнес, война России против Украины, Алена Мозговая
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