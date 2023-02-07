Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24

"Оскароносный режиссер с известной теннисисткой и посольством United24 побывали в храме Апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе "Чемпион" и возле домов из программы "Восстановление Украины", – говорится в публикации.
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Спортсмен и теннисистка также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на его официальном сайте.
"Мишель присоединился к послам [платформы United24] и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос United24 во Франции, и я верю, что этот голос будет сильным", – прокомментировал встречу Зеленский.
О приезде Свитолиной, которая является послом United24, стало известно 6 февраля. Это первая поездка спортсменки в Украину после полномасштабного вторжения РФ.
В первый день полномасштабной войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе против российских оккупантов.
Хазанавичус прибил в Украину 7 февраля. В январе 2023 года режиссер передал на восстановление больницы, частично разрушенной российскими оккупантами в Изюме Харьковской области, €125 тыс.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
По словам Зеленского, по состоянию на 7 февраля благодаря платформе удалось собрать $300 млн, которые пожертвовали в поддержку Украины "обычные люди и компании из более чем 100 стран".