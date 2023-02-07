Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24

"Оскароносный режиссер с известной теннисисткой и посольством United24 побывали в храме Апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе "Чемпион" и возле домов из программы "Восстановление Украины", – говорится в публикации.

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Спортсмен и теннисистка также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Мишель присоединился к послам [платформы United24] и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос United24 во Франции, и я верю, что этот голос будет сильным", – прокомментировал встречу Зеленский.