Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото

"Режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар" прибыл в Киев", – говорится в комментарии к фото, на котором режиссер запечатлен на железнодорожном вокзале.

О цели визита режиссера не сообщается.

Контекст:

Хазанавичус в 2011 году получил "Оскар" за фильм "Артист" в номинации "Лучшая картина".

В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль. Он назвал картину Сut ("Режь"). Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.

В январе 2023 года, отмечает "Суспільне. Культура" режиссер передал на восстановление больницы, частично разрушенной российскими оккупантами в Изюме Харьковской области, €125 тыс.