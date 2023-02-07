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07 февраля, 2023
 
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Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото

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В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль
В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль
Фото: ЕРА

В столицу Украины Киев прибыл французский режиссер, сценарист, актер Мишель Хазанавичус. Об этом 7 февраля сообщается в Telegram-канале украинской платформы United24.

"Режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар" прибыл в Киев", – говорится в комментарии к фото, на котором режиссер запечатлен на железнодорожном вокзале.

О цели визита режиссера не сообщается.

Контекст:

Хазанавичус в 2011 году получил "Оскар" за фильм "Артист" в номинации "Лучшая картина". 

В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль. Он назвал картину Сut ("Режь"). Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине

В январе 2023 года, отмечает "Суспільне. Культура" режиссер передал на восстановление больницы, частично разрушенной российскими оккупантами в Изюме Харьковской области, 125 тыс.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, режиссер, война России против Украины, Мишель Хазанавичус
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