Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2023
 
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Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ

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В сентябре 2022 года Хэмилл стал послом United24
В сентябре 2022 года Хэмилл стал послом United24
Фото: ЕРА

Американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" Марк Хэмилл подпишет для продажи лимитированное количество постеров к этой киносаге, а деньги передаст на закупку дронов для ВСУ. Об этом он рассказал в интервью, которое 3 февраля опубликовано на сайте издания Politico.

Ожидается, что продажа плакатов состоится накануне 24 февраля – годовщины со дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Хэмилл подчеркнул, что после того, как в 2017 году вышел новый эпизод киносаги под названием "Звездные войны: Последние джедаи", не продавал вещи с автографами.

Актер, комментируя свою инициативу, назвал вдохновляющей борьбу украинцев с российскими оккупантами, отметив, что реальность, в которой сейчас живут люди в Украине, ужасна.

Контекст:

В сентябре 2022 года Хэмилл стал амбассадором платформы United24. Он помогает собирать средства в поддержку украинских защитников – на армию дронов.

United24  – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: беспилотники, актер, война России против Украины, Марк Хэмилл
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