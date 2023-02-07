Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ

Ожидается, что продажа плакатов состоится накануне 24 февраля – годовщины со дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.
Хэмилл подчеркнул, что после того, как в 2017 году вышел новый эпизод киносаги под названием "Звездные войны: Последние джедаи", не продавал вещи с автографами.
Актер, комментируя свою инициативу, назвал вдохновляющей борьбу украинцев с российскими оккупантами, отметив, что реальность, в которой сейчас живут люди в Украине, ужасна.
В сентябре 2022 года Хэмилл стал амбассадором платформы United24. Он помогает собирать средства в поддержку украинских защитников – на армию дронов.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.