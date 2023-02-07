Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ

В сентябре 2022 года Хэмилл стал послом United24 Фото: ЕРА

Ожидается, что продажа плакатов состоится накануне 24 февраля – годовщины со дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Хэмилл подчеркнул, что после того, как в 2017 году вышел новый эпизод киносаги под названием "Звездные войны: Последние джедаи", не продавал вещи с автографами.

Актер, комментируя свою инициативу, назвал вдохновляющей борьбу украинцев с российскими оккупантами, отметив, что реальность, в которой сейчас живут люди в Украине, ужасна.