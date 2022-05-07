"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма

Таким образом он отреагировал на появление президента Украины Владимира Зеленского в футболке с символикой фильма – на плече у президента был изображен вписанный в трезубец летательный аппарат, на котором Скайуокер уничтожил "Звезду Смерти".
"Сила мощная с Зеленским", – подписал фото Хэмилл.
The Force is STRONG with Zelenskyy #StandWithUkraineNOW * https://t.co/mY5iQxddKx pic.twitter.com/m4fJM4LSVq— Mark Hamill (@MarkHamill) May 5, 2022
Зеленский надел эту футболку 4 мая, в так называемый День "Звездных войн". Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале Верховной Рады Украины.
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