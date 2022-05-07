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07 мая, 2022
 
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"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма

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Хэмилл поддержал Украину, разместив фото меча с лучом цвета украинского флага
Хэмилл поддержал Украину, разместив фото меча с лучом цвета украинского флага
Фото: ЕРА

Исполнитель роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии "Звездные войны", американский актер Марк Хэмилл 5 мая в Twitter опубликовал рисунок меча, луч которого окрашен в цвета флага Украины.

Таким образом он отреагировал на появление президента Украины Владимира Зеленского в футболке с символикой фильма – на плече у президента был изображен вписанный в трезубец летательный аппарат, на котором Скайуокер уничтожил "Звезду Смерти".

"Сила мощная с Зеленским", – подписал фото Хэмилл.

Зеленский надел эту футболку 4 мая, в так называемый День "Звездных войн". Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале Верховной Рады Украины.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Звездные войны, Владимир Зеленский, война России против Украины
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