"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма

Таким образом он отреагировал на появление президента Украины Владимира Зеленского в футболке с символикой фильма – на плече у президента был изображен вписанный в трезубец летательный аппарат, на котором Скайуокер уничтожил "Звезду Смерти".

"Сила мощная с Зеленским", – подписал фото Хэмилл.

Зеленский надел эту футболку 4 мая, в так называемый День "Звездных войн". Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале Верховной Рады Украины.





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