Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

"Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о "победах великой октябрьской социалистической революции", нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества", нет ссылок на программы, разработанные коммунистической партией, нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей", "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", – говорится в сообщении.

Также Кабмину дано поручение в ближайшее время провести аналогичную работуна своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.