Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

"Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о "победах великой октябрьской социалистической революции", нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества", нет ссылок на программы, разработанные коммунистической партией, нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей", "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", – говорится в сообщении.
Также Кабмину дано поручение в ближайшее время провести аналогичную работуна своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.
Верховная Рада приняла закон 21 апреля. Документ отменяет более тысячи актов законодательных органов СССР и РСФСР, а также определяет более 5 тыс. актов СССР и РСФСР такими, которые не применяются на территории Украины.
Закон предусматривает очищение украинского законодательства от терминологии советских времен – трудящийся станет работником, а собственник – работодателем и так далее.