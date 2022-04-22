Рада проголосовала за очищение украинского законодательства от советчины

Законопроект поддержали 293 народных депутата.

По словам авторов законопроекта, в украинском законодательство есть большой массив актов советского времени, формально сохраняющих свою силу, но ничего не регулирующих. Они "засоряют" отечественное законодательное поле и препятствуют эффективной систематизации и кодификации украинского законодательства, а также тормозят его адаптацию к законодательству ЕС.

В связи с этим авторы предлагают отменить более тысячи актов законодательных органов СССР и РСФСР, а также определить более 5 тыс. актов СССР и РСФСР такими, которые не применяются на территории Украины.

Проект также предусматривает очищение украинского законодательства от терминологии советских времен – трудящийся станет работником, а собственник – работодателем и так далее.

Кроме того, законопроект предусматривает разработку проектов Жилищного кодекса, Трудового кодекса и Административного деликтного кодекса Украины.