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ПОЛИТИКА

Рада проголосовала за очищение украинского законодательства от советчины

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Законопроект поддержали 293 народных депутата
Законопроект поддержали 293 народных депутата
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины".

Законопроект поддержали 293 народных депутата.

По словам авторов законопроекта, в украинском законодательство есть большой массив актов советского времени, формально сохраняющих свою силу, но ничего не регулирующих. Они "засоряют" отечественное законодательное поле и препятствуют эффективной систематизации и кодификации украинского законодательства, а также тормозят его адаптацию к законодательству ЕС.

В связи с этим авторы предлагают отменить более тысячи актов законодательных органов СССР и РСФСР, а также определить более 5 тыс. актов СССР и РСФСР такими, которые не применяются на территории Украины. 

Проект также предусматривает очищение украинского законодательства от терминологии советских времен – трудящийся станет работником, а собственник – работодателем и так далее.

Кроме того, законопроект предусматривает разработку проектов Жилищного кодекса, Трудового кодекса и Административного деликтного кодекса Украины.

Контекст:

Законопроект "О десоветизации законодательства Украины" в первом чтении Верховная Рада поддержала 20 мая 2021 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, СССР, законодательство
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